Aboukhlal convoqué par Regragui: la belle réaction du Toulouse FC (PHOTO)

Le Toulouse FC est fier des performances de Zakaria Aboukhlal et ne le cache pas. Ayant récemment rejoint les rangs du club français, l’international marocain se forge déjà une bonne réputation auprès du club.

« Au TéFéCé, on ne sait qu’une chose : que Zakaria Aboukhlal est sélectionné avec les Lions de l’Atlas. Bonne chance à lui et à la sélection marocaine pendant cette trêve ! », a indiqué le club via son compte Instagram dans la matinée du 17 septembre.

L’attaquant de 22 ans a été convoqué par Walid Regragui pour prendre part aux rencontres préparatoires face au Chili et au Paraguay les 23 et 27 septembre prochains.

A.O.