Aboukhlal a reçu des menaces pour avoir choisi les Lions de l’Atlas (VIDEO)

L’international Marocain, Zakaria Aboukhlal, a affirmé avoir reçu des menaces, pour avoir choisi de jouer pour les Lions de l’Atlas. Le joueur de 20 ans avait la possibilité de jouer aussi bien pour la Libye, pays de son père, que pour les Pays-Bas, son pays d’adoption. Mais il a choisi d’évoluer sous les couleurs du Maroc, d’où est originaire sa mère. Et ceci n’était pas au goût de plusieurs Libyens.

Lors d’un entretien avec Fox Sports, Aboukhlal a déclaré que son choix lui a valu plusieurs menaces, de la part de Libyens en colère. « Ma décision a suscité une grande colère en Lybie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. On en est même arrivés aux menaces. J’ai fermer mon compte Instagram, parce que cela devenait tellement négatif », a-t-il confié.

Zakaria Aboukhlal a participé aux deux matchs du Maroc contre la Centrafrique et a marqué son premier but en sélection lors du match aller.

M.F.

Zakaria Aboukhlal is sinds vorige week international van Marokko, maar hij had ook voor Libië kunnen kiezen. De keuze voor Marokko werd hem niet in dank afgenomen.

"Tot bedreigingen aan toe."

Check hier het hele item 🔽https://t.co/bsxFyhyEhh pic.twitter.com/uD4O3msGex

