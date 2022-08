Abdessamad Ezzalzouli dans le viseur d’une légende du foot

L’international marocain, évoluant au poste de milieu de terrain du FC Barcelone, aurait attiré l’attention du président du Real Valladolid. Abdessamad Ezzalzouli a un contrat jusqu’en 2024 avec le club culé, mais pourrait bien faire son départ vers un autre club de la Liga prochainement.

Plusieurs médias espagnols ont parlé de l’intérêt de la légende du ballon rond et président du Real Valladolid, Ronaldo Luis Nazario, pour le joueur de 24 ans. Ronaldo a déclaré à la presse locale à propos d’Ezzalzouli « est un grand joueur, nous sommes intéressés, mais je n’en ai pas encore parlé avec Laporta pour le moment. On en parlera plus tard pour voir ce qu’on peut faire ».

Le Real Valladolid a récemment recruté un autre international marocain, à savoir Zouhair Feddal, étant libre de tout contrat suite à son départ du Sporting CP portugais.

