Abdessalam Ouaddou : « Zlatan Ibrahimovic a aussi copié le zellige et le Lion de l’Atlas »

L’ex-Lion de l’Atlas s’est prononcé sur la récente affaire d’appropriation culturelle du Zellige marocain par Adidas. Rappelons que l’équipementier allemand s’est visiblement inspiré de l’art marocain pour réaliser les maillots de la sélection algérienne.

Dans un post via son compte Facebook, Abdessalam Ouaddou a lancé: « Zlatan Ibrahimović a aussi copié le zellige et le lion de l’Atlas sous forme de tatouage sur son postérieur et son dos. Une mise en demeure doit immédiatement lui être envoyée à Milan. Heureusement que le ridicule ne tue pas ! ».

La réaction de Ouaddou a bien évidemment divisé la toile, entre ceux qui prennent sa défense, et les autres qui s’étonnent que le Marocain ne soutienne la démarche de son pays.

Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication avait adressé une mise en demeure, à travers l’avocat Me Mourad Elajouti pour traiter cette affaire auprès d’Adidas.

« Mandaté par le ministère de la Culture de la Jeunesse et de la Communication, j’ai adressé une première lettre de mise en demeure au représentant légal du groupe Adidas afin de requérir le retrait de la collection des maillots de sport inspirés de l’art de Zellige marocain », a écrit l’avocat sur son compte Twitter. Et d’ajouter: « Il s’agit d’un énième cas d’appropriation culturelle, qui consiste à s’emparer d’une expression culturelle traditionnelle, pour l’adapter à une autre culture dans un contexte différent, sans autorisation ni mention de la source ».

L’avocat a indiqué que la gravité de cette situation réside dans le fait que l’équipementier a attribué ce qui est une partie importante de la culture marocaine à un autre pays.

A.O.