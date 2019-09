Abdeslam Ouaddou tire à boulets rouges sur Khalid Boulahrouz

L’international marocain Abdeslam Ouaddou a réagi aux déclarations de Khalid Boulahrouz, données au site Lions de l’Atlas. Le joueur a en effet qualifié les joueurs sélectionnés en équipe nationale du Maroc entre 2000 et 2010 de «joueurs de 3ème division française», ce qui n’a pas plu à Ouaddou.

«Très surpris des déclarations de mon compatriote Khalid Boulahrouz, un joueur que j’apprécie et grand professionnel qui a l’air pourtant très éclairé. Des critiques également envers la Fédération royale marocaine de football qui ne sélectionnait pas soi-disant de joueurs de l’Eredevisie. Pourtant, de nombreux joueurs comme Ali Boussaboun, Boukhari, Bouchiba, Dibi, Khalid Sinouh, Aissati, Zakaria Labyad, El Hamdaoui, Oussama Tanane, Oussama Assaidi ou encore M’bark Boussoufa pour ne parler que des anciens, (j’en oublie peut-être) ont été appelés ou ont évolué en équipe nationale du Maroc», a souligné le joueur.

Abdeslam Ouaddou a également indiqué que l’équipe nationale appartient à tous les Marocains ayant le potentiel et manifestant leur envie de défendre ce drapeau avec loyauté et intégrité.

«Des ratés ont pu être commis avec Fellaini, Khalid Boulahrouz justement et d’autres. Mais on ne peut parler d’un ciblage manifeste et délibéré de l’instance sur des joueurs franco-marocains et surtout qualifier les joueurs formés en France durant cette période et qui ont porté avec honneur, fierté l’étendard du Maroc de «joueurs de 3èmedivision»», s’est insurgé l’ancien joueur de la sélection nationale.

Et d’ajouter : «Nous classerons cette déclaration comme une maladresse qui n’est pas à la hauteur de l’immense carrière du joueur. J’ai un immense respect pour la formation hollandaise effectuant un travail remarquable […] et la formation française qui prouve depuis près de 2 décennies qu’elle est l’une des meilleures au monde en se classant juste derrière le Brésil en terme d’exportation de joueurs professionnels dans le top 5 des club européens».

N.M.