Abderrazak Hamdallah retrouve le chemin des filets (VIDEO)

Abderrazak Hamdallah pourrait bien rejoindre les rangs des Lions de l’Atlas au Mondial 2022. L’attaquant marocain a été l’auteur d’un but notable avec son équipe face à Al Fath vendredi (3-1).

Depuis qu’il n’est plus suspendu, Abderrazak Hamdallah semble bien parti pour consolider sa réputation en tant que l’un des meilleurs attaquants du monde arabe. Absent de la première liste de Walid Regragui, il se pourrait bien que les choses changent ce weekend.

Une rencontre est prévue entre le joueur et le sélectionneur national, afin de déterminer son futur dans la tanière. On ne l’avait plus revu chez les Lions depuis 2019.

Hamdallah s’annonce comme l’un des meilleurs choix de l’équipe nationale pour renforcer la ligne offensive des Lions.

A.O.