Abderazzak Hamedallah explose les compteurs (VIDÉO)

Abderazzak Hamedallah est en train de tout casser. Marquer des doublés et des hat-tricks est devenu une habitude chez l’avant-centre d’Al-Nassr Riyad.

Le club saoudien ne connait pas la défaite quand le natif de Safi est dans ses meilleurs conditions physiques. Lors de son duel contre l’Ettifaq ce vendredi 8 mars, Al-Nasr était mené 2-0. Après la pause, Hamedallah parvient à réduire la mise à la 70e minute avant que son coéquipier n’égalise (89e).

Alors que tout le monde avait cru que le nul sera le maître mot de la rencontre, le joueur marocain revient à la charge et offre la victoire aux siens dans les derniers instants de la rencontre.

Abderazzak Hamedallah explose les compteurs. En 21 matchs disputés cette année, il a inscrit 23 buts et 7 passes décisives (toutes compétition confondues). Le sélectionneur marocain, Hervé Renard, devrait prochainement dévoiler sa liste des convoqués pour les matchs du Malawi et de l’Argentine. Et Hamedallah a de fortes chances d’être rappelé par le technicien français.

N.K