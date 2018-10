Abdelkrim El Hadrioui: mise au point après sa polémique

– Les devis bien ficelés et conforme aux coûts réels pour une telle opération ont été remis à notre compagnie d’assurances hier jeudi 4 octobre 2018, et nous avons pu obtenir une prise en charge totale de cette opération, chose rare pour de pareils cas.

– En collaboration avec la clinique et le fabricant de la prothèse, et grâce à la bonne image dont jouit notre Fondation auprès des établissements de santé de la place, nous avons pu avoir un devis revue à la baisse, et nous avons pu y inclure le prix de la prothèse ainsi que les séances de kiné post opératoires.