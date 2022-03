Abdelilah Hafidi traverse une mauvaise passe en Arabie Saoudite

L’international marocain et ex-Rajaoui, Abdelilah Hafidi, traverse une mauvaise passe au sein de son nouveau club saoudien Al Hazm, avec un rendement décevant par rapport à ses prouesses footballistiques sous le maillot des Verts.

Et les supporters d’Al-Hazm ne cessent de critiquer Hafidi sur les réseaux sociaux et expriment leur déception concernant le niveau actuel du footballeur marocain, alors que le club traîne en bas du tableau du championnat saoudien et a grandement besoin de remonter la pente.

Les médias saoudiens ne sont pas en reste concernant les critiques sur le rendement de Hafidi sur qui on comptait énormément lors des matchs de sa nouvelle équipe et parmi les vedettes du championnat local, surtout sachant ses prouesses antérieures au sein du Raja et les éloges des critiques footballistiques et des observateurs de sa brillante carrière au Maroc.

Tout cela augure qu’Al Hazm pourra se dispenser des services de Hafidi à la fin de la saison actuelle et mettra fin aussi rapidement à la première expérience de l’international marocain hors de la Botola Pro. Ceci, alors qu’Al Hazm occupe la dernière place du classement, avec la différence de 11 points susceptibles de le garder parmi l’élite du football saoudien.

Par ailleurs, répondant à une question de Le Site info concernant un probable retour de Abdelali Hafidi au sein du Raja, notre source a balayé d’un revers de main cette possibilité, considérant que le club est en train de mettre de l’ordre dans les salaires des joueurs et n’est donc pas prêt à s’encombrer d’un salaire élevé. Et de souligner toutefois que Hafidi est un grand joueur qui a beaucoup offert au Raja, sauf que son retour l’été prochain n’entre pas dans les prorogatives du Bureau directeur du club.

M.R.