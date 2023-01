Abdelilah Hafidi de retour au Raja ?

Il est prévu que le Raja de Casablanca s’apprête à renforcer ses rangs, lors du présent mercato hivernal, et ce, sur la pressante demande de l’entraîneur de l’équipe, le Tunisien Mondher Kebair. Sachant que celui-ci a insisté sur la nécessité de ces renforts en vue de l’amélioration de la qualité de jeu des Verts.

Et une source concordante de Le Site info a évoqué des informations précédentes ayant circulé et concernant le probable retour de Abdelilah Hafidi au sein de son ancienne équipe, pendant le mercato hivernal actuel au cas où sa situation au club saoudien Al-Hazm ne s’améliorerait pas.

En effet, a ajouté notre source, des intermédiaires tentent de convaincre l’actuel Bureau directeur du Raja de faire revenir Hafidi dans le giron de son ancienne équipe. Cependant, il ne semble pas que les dirigeants rajaouis soient convaincus de la justesse de cette proposition car ils sont quasi-certains que le joueur n’est plus à même d’apporter la plus-value qui a été longtemps la sienne.

D’un autre côté, la même source a assuré que le Raja se dirige vers l’option de recruter des footballeurs étrangers dans les rangs et ce, en vue de répondre aux attentes de l’entraîneur qui désire voir dans la formation des Verts d’excellents footballeurs, dont les services seront bénéfiques et plus avantageux à l’équipe.

L.A.