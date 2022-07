Abdelaziz Stati dédie une chanson aux Lionnes de l’Atlas (VIDEO)

Après la qualification des Lionnes de l’Atlas en finale de la CAN 2022 féminine, Abdelaziz Stati s’est empressé de préparer une chanson de soutien à la sélection nationale.

Le morceau, intitulé «Dima dima Maghrib», a été écrit et composé par le chanteur qui en a posté un extrait sur son compte Instagram.

«Je n’ai pas pu m’empêcher d’offrir ce cadeau aux Lionnes de l’Atlas après cette qualification méritée et historique en finale de la Coupe d’Afrique. J’ai mené une course contre la montre afin de préparer cette chanson à notre sélection dont on est si fiers. Poursuivez votre parcours, nous sommes avec vous. Dima dima Maghrib», a écrit Stati.

Rappelons que la sélection marocaine féminine de football s’est qualifiée à la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine de football (Maroc-2022), en s’imposant aux tirs au but face à son homologue nigériane sur le score de 5 buts à 4 (1-1), au terme de la demi-finale disputée lundi soir au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.

En finale, elles affronteront leurs homologues sud-africaines qui se sont imposées in extremis face à la Zambie sur le score de 1 but à 0.

H.M.