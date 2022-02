75% des joueurs préfèrent un Mondial tous les quatre ans (Enquête)

Environ 75% des footballeurs professionnels hommes souhaitent que la Coupe du Monde de la FIFA se déroule tous les quatre ans, d’après une enquête publiée mardi par la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO).

Selon les résultats de cette étude menée auprès de plus de 1.000 joueurs par la FIFPRO et les syndicats nationaux de joueurs sur la charge de travail et les formats de compétition, »la plupart des joueurs classent la Coupe du monde et leur championnat national parmi leurs compétitions préférées ». Seuls 21 % des joueurs estiment que la voix des joueurs est respectée et que leur bien-être est pris en compte dans le cadre de la gouvernance du football international.

Suite à la proposition de la FIFA de passer à un format bisannuel, la FIFPRO et ses syndicats nationaux membres ont lancé une enquête auprès des joueurs masculins en novembre. La FIFPRO avait déclaré au moment où la proposition a été évoquée pour la première fois que tout projet de modification du calendrier des matches devait être approuvé par les joueurs et a lancé un processus visant à recueillir leur opinion dans le cadre d’une consultation plus large sur la charge de travail des joueurs dans le football masculin.

L’enquête a recueilli l’avis de joueurs des six continents, dont plus de 70 nationalités différentes. Elle a été soutenue par les syndicats de joueurs, notamment ceux d’Angleterre (PFA), d’Espagne (AFE), d’Italie (AIC) et de France (UNFP). Les footballeurs ont été interrogés sur une variété de sujets, notamment le calendrier de la Coupe du monde et leurs compétitions préférées.

Ainsi, 77% des joueurs d’Europe et d’Asie, 63 % des personnes originaires des Amériques, et 49 % des joueurs africains se sont dit favorables à une Coupe du monde tous les quatre ans, les autres étant partagés entre un cycle de deux ou trois ans.

»Bien qu’une nette majorité de joueurs soutiennent le cycle actuel de la Coupe du monde, il existe une demande, en particulier sur les marchés de petite et moyenne taille, pour développer et renforcer les compétitions des équipes nationales », précise la Fédération, affirmant que »cela correspond à la position de la FIFPRO qui encourage les investissements dans les compétitions régionales, en fonction des exigences du marché local ».

S’agissant des préférences en matière de compétitions, 81 % des joueurs considèrent que leur championnat national ou la Coupe du monde, dans son cycle actuel de quatre ans, est leur compétition préférée.

De même, les ligues nationales demeurent parmi les principales compétitions aux yeux des joueurs du monde entier, »ce qui souligne l’importance de protéger et de renforcer ces marchés ». Cependant, il est également évident que la valeur que les joueurs attribuent au football international reste importante, note la même source. La Coupe du monde, dans son cycle actuel, figure toujours en bonne place dans les préférences des joueurs sur tous les marchés.

Pour Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la FIFPRO, »l’enquête auprès des joueurs montre que la plupart des footballeurs du monde entier ont une nette préférence pour une Coupe du monde tous les quatre ans ».

»Dans le même temps, les résultats démontrent l’importance des compétitions du championnat national pour les joueurs. Ces ligues sont le socle de notre sport, et nous devons faire davantage pour les renforcer, tant pour le bien des joueurs que pour la stabilité globale du football professionnel », a-t-il ajouté.

S.L. (avec MAP)