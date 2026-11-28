La sélection marocaine connaît désormais son prochain adversaire en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas croiseront le fer avec le Chili, qui a également validé son billet pour le deuxième tour de la compétition.

Le Maroc a décroché sa qualification en terminant à la deuxième place de son groupe avec quatre points. Ce classement lui ouvre la voie à une confrontation face au Chili, leader du groupe opposé, qui a bouclé le premier tour avec un total de six points.

Cette affiche s’annonce comme un nouveau rendez-vous important pour les hommes de la sélection marocaine, qui devront poursuivre leur préparation et aborder cette rencontre avec l’ambition de décrocher leur qualification pour les quarts de finale. Face à une équipe chilienne qui a terminé en tête de son groupe, les Marocains auront un défi à relever pour poursuivre leur parcours dans la compétition.

La FIFA n’a pas encore communiqué la date, l’horaire ni le stade qui accueillera cette rencontre. Ces informations devraient être précisées dans le cadre de la publication du programme officiel des huitièmes de finale.

Les Lions de l’Atlas abordent ce nouveau tour avec l’ambition de prolonger leur aventure mondiale et de faire mieux que lors de la précédente édition, où leur parcours s’était arrêté en quarts de finale. Cette fois, la sélection marocaine espère franchir un nouveau cap et s’inviter parmi les équipes qui poursuivront la course au titre.