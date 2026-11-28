La phase de groupes de la Coupe du monde U17 (Qatar 2026) a rendu son verdict, vendredi, sur les pelouses de l’Aspire Zone à Doha, marquée par une pluie de buts et un suspense jusqu’aux dernières minutes.

Cette édition du Mondial U17 élargie à 48 équipes réparties en douze groupes a offert neuf jours d’un football décomplexé, mêlant démonstrations offensives, scénarios renversants et luttes acharnées jusqu’au coup de sifflet final.

Plusieurs cadors ont profité de l’ultime journée pour envoyer un message fort à la concurrence, à l’instar du groupe D, où l’équipe de France a bien réagi après son revers contre l’Arabie saoudite (0-1) en dominant l’Uruguay (3-0), s’offrant ainsi la première place à la différence de buts dans un groupe serré où Français, Uruguayens et Saoudiens terminent à six points.

Le Brésil a défendu son rang dans le groupe I en écartant le Costa Rica (3-0), tandis que l’Espagne (2-0 face au Maroc) et l’Italie (3-1 contre l’Ouzbékistan) ont validé leur montée en puissance.

Cette fin de premier tour restera surtout marquée par des scores fleuves. La Chine a frappé un grand coup en dominant les Fidji (8-0), imitant le Japon face au Honduras (7-0) et la Croatie contre Cuba (7-0).

La Belgique (6-0 face à la Nouvelle-Zélande) et l’Ouganda (6-0 contre la Nouvelle-Calédonie) ont également affiché leur bonne forme offensive.

A l’opposé de ces démonstrations de force, plusieurs groupes ont tenu les spectateurs en haleine. Le Groupe C a offert un final haletant avec deux matchs nuls spectaculaires du Danemark face à l’Argentine (3-3) et de l’Australie contre le Mozambique (2-2).

Dans le Groupe B, la Corée a arraché un succès précieux au terme d’un duel animé face à l’Équateur (3-2).

Côté africain, plusieurs nations ont tiré leur épingle du jeu lors de cette dernière ligne droite. L’Égypte a dominé le Panama (4-1), la Côte d’Ivoire a battu la Jamaïque (3-1), le Mali a contrôlé le Vietnam (2-0) et l’Algérie a enchaîné une nouvelle victoire face à la République Dominicaine (1-0).

Le pays hôte, le Qatar, a en revanche conclu son premier tour sur une note amère, lourdement battu par la Grèce (4-1).

Après cette phase de poules animée, les équipes rescapées disposent désormais d’une courte pause pour récupérer, avec le début de la phase à élimination directe prévu lundi avec les seizièmes de finale, où le droit à l’erreur n’existera plus sur la route du titre mondial.