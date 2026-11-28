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Le kick-boxeur marocain Jamal Ben Saddik a été condamné, vendredi, à quatre ans de prison ferme par le tribunal correctionnel d’Anvers, en Belgique, dans une affaire liée à une opération d’extraction et de trafic de cocaïne via le port d’Anvers.

Outre cette peine d’emprisonnement, le tribunal a également prononcé une amende de 24.000 euros à l’encontre du combattant marocain, ainsi que la confiscation de 125.000 euros de ses avoirs. Une décision qui intervient dans un dossier ayant suscité une importante attention médiatique en Belgique, compte tenu de la notoriété de Ben Saddik dans le monde du kick-boxing.

Les faits remontent à 2019, lorsque les autorités belges avaient intercepté une cargaison d’environ 200 kilogrammes de cocaïne au port d’Anvers. Le nom du sportif marocain avait été associé à cette opération, conduisant les services de sécurité belges à émettre un mandat d’arrêt à son encontre.

Jamal Ben Saddik avait toujours nié toute implication dans cette affaire et contesté les accusations portées contre lui. Le tribunal a toutefois estimé que les éléments présentés permettaient d’établir sa responsabilité dans le dossier, prononçant ainsi sa condamnation à quatre années de prison ferme.