Face aux nombreuses absences qui affectent son effectif, Luis Enrique pourrait être amené à revoir certaines options tactiques du Paris Saint-Germain. L’entraîneur espagnol a notamment évoqué la possibilité d’utiliser le Marocain Achraf Hakimi et le Portugais Nuno Mendes dans des positions plus offensives afin de compenser les forfaits de plusieurs joueurs.

Interrogé vendredi en conférence de presse, à la veille du déplacement du PSG à Lorient, comptant pour la 12e journée de Ligue 1, le technicien parisien a expliqué que son staff explorait différentes solutions pour maintenir l’équilibre et le potentiel offensif de son équipe. Une réflexion rendue nécessaire par les blessures de Désiré Doué et de Khvicha Kvaratskhelia.

« Nous sommes un staff technique qui cherche à expérimenter des idées sur lesquelles on peut avoir des doutes, mais les joueurs sont capables de s’y adapter. Nous sommes toujours ouverts à différentes possibilités », a déclaré Luis Enrique.

Le coach parisien a notamment rappelé que Nuno Mendes avait déjà évolué au poste d’ailier, tandis qu’Achraf Hakimi assume régulièrement des responsabilités offensives dans son couloir. Des qualités qui pourraient permettre aux deux latéraux de monter d’un cran et d’apporter des solutions supplémentaires dans le secteur offensif.

Luis Enrique n’a toutefois pas confirmé un repositionnement définitif des deux joueurs. Leurs prestations et leur capacité à s’adapter aux exigences de ces rôles seront déterminantes dans les choix du staff parisien, qui cherche à pallier les absences sans pouvoir renforcer son effectif en dehors de la période des transferts.