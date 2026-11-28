Youssef En-Nesyri continue de soigner ses statistiques en Arabie saoudite. L’attaquant marocain a inscrit, vendredi 27 novembre, son huitième but de la saison en championnat, permettant à Al-Ittihad de s’imposer face à Neom SC (1-0), lors de la 13e journée de la Saudi Pro League.

Entré en jeu à la mi-temps, le Lion de l’Atlas n’a pas tardé à faire parler son sens du placement. À la 75e minute, il a repris de la tête un ballon parfaitement dosé par son coéquipier Houssem Aouar, trompant le gardien adverse et débloquant une rencontre jusque-là très disputée.

Youssef En-Nesyri marque son 8eme buts de la saison 🇲🇦🦁 https://t.co/fGzBWD8fBC — Mountakhab.net (@Mountakhabma) November 27, 2026