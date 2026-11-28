Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Yassir Zabiri a contribué à la victoire à l’extérieur du Racing Santander face à Levante UD (3-1), vendredi soir, lors d’un match comptant pour la 14e journée du championnat d’Espagne de football (La Liga).

Menés au score à la pause après l’ouverture du score d’Iván Romero pour les locaux (42e), les visiteurs ont renversé la situation en seconde période. Pablo García a d’abord remis les deux équipes à égalité (66e), avant que Zabiri ne donne l’avantage au Racing Santander à la 81e minute.

Dans le temps additionnel (90e+5), Pablo García a scellé la victoire des siens en inscrivant son deuxième but de la rencontre.

Grâce à cette nouvelle réalisation, l’international marocain porte son total à 12 buts en 14 journées de Liga. Il occupe ainsi la troisième place du classement des buteurs, derrière Raphinha (15 buts) et Kylian Mbappé (13).

Au classement général, le Racing Santander grimpe provisoirement à la 6e place avec 20 points, tandis que Levante UD reste à la 15e position avec 12 unités.

¡¡¡SIEMPRE ZABIRI!!! 12 GOLES EN 14 PARTIDOS. Venía de pegar al palo fruto de otro pasazo de Vicente y la pelea de Villalibre y con los mismos protagonistas llegó el 1-2. Es el reino de Yassir. https://t.co/1gAMdgstTJ — Pablo Puente (@SoyPabloPuente) November 27, 2026