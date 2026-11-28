Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection marocaine de football des personnes de petite taille affrontera son homologue paraguayenne en finale de la Coupe du monde (Maroc-2026), prévue dimanche à la salle couverte Skikina à Témara (19h00).

Les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour la finale en s’imposant largement face à la Bolivie sur le score de 7 buts à 2, vendredi soir, en demi-finale de cette compétition.

Les Nationaux ont confirmé, à cette occasion, leur excellent parcours dans ce rendez-vous mondial, en faisant preuve d’une grande efficacité offensive et d’une solide maîtrise collective.

De son côté, le Paraguay a décroché sa qualification pour la finale en venant à bout de l’Argentine sur le score de 4 buts à 1, dans la seconde demi-finale disputée vendredi.

Le Maroc, qui accueille cette compétition mondiale pour la première fois sur le continent africain, ambitionne de profiter de l’avantage du terrain et du soutien du public pour décrocher le titre mondial.