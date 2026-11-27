L’international marocain Brahim Diaz a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’au 30 juin 2031, a annoncé vendredi le club espagnol dans un communiqué.

« Le Real Madrid C.F. et Brahim Diaz ont convenu de la prolongation du contrat de notre joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2031 », indique le club madrilène, précisant que cette prolongation intervient après six saisons passées au sein de l’équipe.

Arrivé au club merengue à l’âge de 19 ans, l’attaquant avait été prêté à l’AC Milan entre 2020 et 2023.

Au total, Brahim Diaz a disputé 173 rencontres sous les couleurs du Real Madrid et remporté sept titres, à savoir une Ligue des champions, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe, deux titres de champion d’Espagne (Liga) et deux Supercoupes d’Espagne.

Cette saison, le joueur marocain a pris part à dix matchs avec le Real Madrid et délivré trois passes décisives, dont deux en Ligue des champions.