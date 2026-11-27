par Omar Chlyah

Le communiqué de la CAF qui avait attribué le titre de la CAN 2025 au Maroc avait reposé sur un élément fondamental : les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse sans autorisation de l’arbitre au cours de la finale. En application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition, le Jury d’appel de la CAF avait considéré que cette attitude justifiait une défaite par forfait du Sénégal et l’homologation d’une victoire marocaine sur le score de 3-0.

Par la suite, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a annulé cette décision et rétabli le résultat acquis sur le terrain, offrant officiellement le titre continental au Sénégal. Juridiquement, le TAS a estimé que la reprise du match relevait du pouvoir d’appréciation de l’arbitre et que l’affaire devait être examinée sous l’angle de la doctrine du « field of play ».

Mais pour de nombreux observateurs marocains, plusieurs questions demeurent sans réponse.

La première concerne précisément le départ des joueurs sénégalais du terrain. Personne ne conteste que cette sortie collective s’est produite sans autorisation préalable de l’arbitre. Or, ce comportement constituait le fondement même de la décision initiale de la CAF.

La seconde interrogation porte sur l’application des Lois du Jeu. Selon cette analyse, les joueurs ayant quitté le terrain sans autorisation puis réintégré la pelouse auraient dû recevoir un avertissement. Dans cette hypothèse, plusieurs joueurs sénégalais, déjà sous la menace d’une sanction disciplinaire, auraient alors écopé d’un deuxième carton jaune synonyme d’expulsion.

Le Sénégal aurait ainsi terminé la rencontre dans une configuration profondément modifiée, voire à huit joueurs selon certaines interprétations du dossier. Les critiques adressées à l’arbitrage reposent notamment sur ce point : le match a repris dans des conditions qui, selon les contestataires, ne respectaient plus intégralement le cadre réglementaire.

Du côté marocain, un autre argument revient régulièrement : si la délégation du Maroc avait immédiatement déposé une réserve officielle auprès de l’arbitre dès la sortie des joueurs sénégalais, l’issue juridique du dossier aurait probablement été différente. Beaucoup considèrent aujourd’hui que le Maroc a privilégié l’esprit sportif et la préservation de l’image de la compétition à une approche purement procédurale.

Car cette CAN 2025 représentait bien davantage qu’un simple tournoi. Depuis le match d’ouverture, le Maroc avait démontré sa capacité à organiser une compétition majeure dans des conditions saluées par la plupart des délégations : infrastructures modernes, stades de niveau mondial, réseau de transport performant, offre hôtelière haut de gamme et qualité d’accueil unanimement reconnue.

Le Sénégal lui-même avait bénéficié de conditions particulièrement favorables. Installée principalement à Tanger durant la compétition, la sélection sénégalaise y a disputé six rencontres avant de rejoindre Rabat pour la finale. L’équipe avait notamment séjourné au Fairmont Tazi Palace, l’un des établissements les plus prestigieux du Royaume, où une attention particulière avait été portée à chaque joueur.

C’est précisément pour cette raison que les événements des derniers jours précédant la finale ont été vécus avec incompréhension par de nombreux supporters marocains. Entre certaines déclarations jugées provocatrices avant le match, les polémiques autour du déplacement entre Tanger et Rabat et les incidents ayant conduit à l’interruption de la finale, beaucoup ont eu le sentiment que le climat s’était brutalement dégradé.

Aujourd’hui, même si le TAS a rendu sa décision, l’affaire pourrait ne pas être totalement terminée. Selon les informations avancées par certaines sources proches du dossier, un recours devant le Tribunal fédéral suisse serait envisagé. Parmi les arguments susceptibles d’être invoqués figureraient des interrogations sur l’impartialité de la procédure arbitrale.

Si de nouveaux éléments devaient être établis et vérifiés par les juridictions compétentes, ils pourraient alors alimenter un nouveau débat juridique. À ce stade, ces questions demeurent toutefois à l’état d’allégations et n’ont pas été judiciairement établies.

Une chose est certaine : cette finale restera longtemps l’une des plus controversées de l’histoire récente du football africain. Entre lecture stricte du règlement, pouvoir d’appréciation de l’arbitre, décisions disciplinaires et procédures d’appel, chacun continuera probablement à défendre sa propre vérité. Mais pour beaucoup de Marocains, le sentiment persistant est celui d’une occasion manquée, celle d’avoir vu une compétition exemplaire se conclure dans une atmosphère de polémique alors qu’elle avait, pendant plusieurs semaines, offert au continent africain une vitrine remarquable de son savoir-faire organisationnel.