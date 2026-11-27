La décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant la finale de la CAN 2025 continue de susciter des réactions. Mais au-delà du verdict, une question se pose désormais: quelle sera la prochaine étape pour le Maroc ?

C’est autour de cette actualité que s’articule le nouvel épisode de CHEBKA. Hicham Bennani, Mohamed Ali Dinia et Mohamed Laabi reviennent sur la décision du TAS, ses conséquences et les suites que pourrait donner la Fédération royale marocaine de football (FRMF) à ce dossier.

Le débat porte également sur les arguments avancés par la FRMF, notamment les éléments qu’elle estime insuffisamment pris en compte par les arbitres du TAS, les questions soulevées autour de la procédure et les incohérences relevées dans le raisonnement de la juridiction sportive.

La Fédération marocaine a en effet annoncé son intention d’engager toutes les procédures légales possibles pour contester cette décision. Mais jusqu’où peut-elle aller ? Existe-t-il encore des voies de recours ? Et surtout, quelles sont les chances de voir ce dossier connaître un nouveau rebondissement ?

Les trois intervenants reviendront également sur la finale à Rabat, sur les événements qui ont marqué cette rencontre et sur les conséquences sportives et institutionnelles de ce long feuilleton judiciaire.

Autant de questions au cœur de ce nouveau numéro de CHEBKA, consacré à une affaire qui continue de faire parler bien au-delà des terrains de football.

S.L.