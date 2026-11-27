Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Rayane Bounida a mené l’Ajax Amsterdam vers la victoire face au club suisse du FC Thoune (4-0), en marquant deux buts sur les quatre réalisations de son équipe, jeudi soir à l’Amsterdam Arena au titre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue Conférence.

Le milieu offensif de 20 ans a ouvert la marque dès la 6e minute de jeu, d’un tir dans la surface qui a été dévié par un adversaire, après avoir été servi par son coéquipier Oliver Edvardsen qui a remis le ballon en retrait (1-0).

Le deuxième but des Ajacides a été inscrit à la 41e minute grâce à une passe décisive de l’international marocain Abdellah Ouazane, qui a idéalement remis le ballon à Marcos Leonardo, ce dernier n’ayant plus qu’à le pousser au fond des filets (2-0).

En deuxième période, Rayane Bounida revient à la charge à la 70e minute pour sceller la victoire des locaux, en enroulant superbement un ballon de coup franc d’environ 20 mètres, qui est allé se loger en pleine lucarne (3-0).

En fin de match, le remplaçant Steven Berghuis alourdit le score en lobant le portier du FC Thoune, inscrivant le quatrième et dernier but de la rencontre à la 89e minute.

Grâce à cette troisième victoire d’affilée, l’Ajax s’est hissé provisoirement à la 3e place du classement de la phase de ligue avec un total de 9 points, derrière Monaco (12 points) et Brighton (10 points).