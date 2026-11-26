Par LeSiteinfo avec MAP

L’AS FAR et le Raja de Casablanca entament samedi leur parcours en phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), avec l’ambition de défendre les chances du football marocain et de franchir le cap des quarts de finale, dans une compétition où les deux représentants nationaux devront composer avec des adversaires de calibre différent.

L’AS FAR, versée dans le groupe B, accueillera la formation sud-africaine de Durban City FC, pour une première sortie qui constitue une occasion importante de prendre les commandes de sa poule. Les Militaires retrouveront également l’Azam FC de Tanzanie et Al Ahly Tripoli de Libye, deux formations qui disposent d’une expérience appréciable sur la scène continentale.

Sur le papier, le groupe B apparaît ouvert, même si l’AS FAR possède des arguments sérieux pour viser la qualification. Forte de son expérience africaine et de son statut parmi les clubs marocains les plus compétitifs, la formation rbatie peut légitimement ambitionner l’une des deux premières places. Elle devra toutefois se montrer régulière, notamment lors de ses déplacements en Tanzanie et en Libye, face à des adversaires susceptibles de lui disputer la première place.

Le Raja de Casablanca, engagé dans le groupe A, sera également au rendez-vous samedi face à l’ASKO de Kara du Togo. Les Verts auront toutefois fort à faire dans une poule particulièrement relevée, qui comprend également Al Ahly d’Égypte et Primeiro de Agosto d’Angola.

Le duel avec Al Ahly, l’un des clubs les plus titrés du continent et habitué aux grands rendez-vous africains, s’annonce comme l’un des principaux obstacles sur la route des Casablancais. Primeiro de Agosto, formation angolaise rompue aux compétitions continentales, constitue également un concurrent sérieux.

Le Raja dispose néanmoins d’un potentiel sportif et d’un vécu continental qui lui permettent d’aborder cette phase avec ambition. La confrontation directe avec Al Ahly pourrait notamment peser dans la course à la première place, tandis que les deux rencontres face à Primeiro de Agosto seront déterminantes.

Pour les deux clubs marocains, une victoire lors de cette première journée serait un signal fort dans la course à la qualification, les deux premiers de chaque groupe devant accéder aux quarts de finale.

S.L.