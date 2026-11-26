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Par LeSiteinfo avec MAP

Les investissements liés à la Coupe du monde 2030 devraient contribuer à la création de 840.000 emplois au Maroc, dont 52 % dans le secteur du bâtiment et de la construction, a indiqué, mercredi à la Chambre des conseillers, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, Mohamed Mehdi Bensaid.

S’exprimant lors de l’examen du projet de budget sectoriel du ministère au titre de l’année 2027 devant la Commission de l’enseignement et des affaires culturelles et sociales, Bensaid a précisé que l’impact social ne se limite pas aux seuls secteurs directement bénéficiaires des investissements, mais s’étend à travers les chaînes de production et de services à plusieurs autres secteurs, générant davantage d’emplois.

Selon les données présentées par le ministre, les emplois prévus se répartissent, outre la part du bâtiment et de la construction, entre les autres industries (13,8 %), l’hôtellerie et la restauration (6,2 %) et le reste des secteurs (28 %).

Bensaid a également fait savoir que, parallèlement à l’objectif d’atteindre 26 millions de touristes à l’horizon 2030, plus de 158.000 postes d’emploi devraient être créés dans le secteur touristique, tandis que le Produit intérieur brut (PIB) touristique devrait s’établir à 134 milliards de dirhams (MMDH) à prix constants et à 189 MMDH à prix courants, avec des recettes touristiques dépassant les 156 MMDH.

En ce qui concerne le budget du secteur du sport, le ministre a souligné que le programme « Sport de haut niveau » représente environ 89 % des crédits d’investissement alloués au secteur au titre de l’année 2027. Ces crédits sont principalement destinés au renforcement des infrastructures sportives, à travers la construction, la reconstruction et l’aménagement des stades, ainsi qu’au développement des équipements dédiés à la formation et à la préparation sportive.

Il a précisé que les crédits consacrés à la construction, à la reconstruction et à l’aménagement des infrastructures sportives s’élèvent à 992 millions de dirhams, soit près de 70 % des crédits d’investissement du programme. Par ailleurs, une enveloppe de 345 millions de dirhams a été mobilisée pour développer le football national et soutenir la préparation des sportifs de haut niveau.

Le ministre a également indiqué qu’une enveloppe budgétaire de 208,045 millions de dirhams a été allouée au programme « Sport pour tous ». Ce dernier consacre 76,3 % de ses crédits d’investissement à la création et à la réhabilitation des terrains de proximité, avec un budget de 133,807 millions de dirhams, une initiative qui vise à renforcer les infrastructures sportives destinées au grand public et à élargir les possibilités de pratique sportive.

Quant au reste des crédits d’investissement, qui s’élèvent à 41,5 millions de dirhams, il sera consacré, selon le ministre, au développement de nouvelles infrastructures sportives de proximité, à la réhabilitation des installations existantes ainsi qu’à leur modernisation.

S’agissant de la diplomatie sportive, Bensaid a affirmé que les efforts portent sur le renforcement de la présence des Marocains au sein des fédérations sportives continentales et internationales, l’installation au Maroc des sièges de ces instances, ainsi que la tenue dans le Royaume de grands évènements sportifs mondiaux, la conclusion de partenariats et d’accords de coopération bilatéraux et multilatéraux, et développement de l’expertise marocaine sur le plan continental et international.

S.L.