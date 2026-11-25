Par LeSiteinfo avec MAP

Le Real Madrid et le FC Barcelone ne sont pas parvenus à un accord, mercredi, à l’issue d’une audience de conciliation tenue devant un tribunal madrilène, préalable à d’éventuelles poursuites pour calomnie contre le président du Real, Florentino Pérez, rapportent des médias espagnols.

À la suite de l’échec de cette procédure, le club catalan devra décider s’il engage des poursuites judiciaires au civil ou au pénal contre le président du club madrilène, précisent les mêmes sources.

Cette procédure fait suite à une requête déposée le 12 juin par le Barça après des déclarations de Pérez accusant, en mai dernier, le club catalan de « corruption », d’ »enrichir les arbitres » et d’être « toujours avantagé » par ces derniers.

Le FC Barcelone entend obtenir de Florentino Pérez qu’il se rétracte et retire des déclarations qu’il considère comme mensongères et portant gravement atteinte à son image et à sa réputation.

Le président du Real Madrid avait réitéré ses accusations, samedi dernier, lors de l’assemblée générale du club madrilène, qualifiant l’affaire dite « Negreira » de « tache qui ternit la réputation du football espagnol » et appelant la justice et l’UEFA à faire toute la lumière sur ce dossier.

Cette affaire porte sur des versements de plus de sept millions d’euros effectués entre 2001 et 2018 par le FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ancien vice-président du Comité technique des arbitres espagnols, par l’intermédiaire de sociétés qui lui étaient liées.

Le parquet espagnol soupçonne que ces paiements auraient pu viser à influencer le corps arbitral, tandis que le club catalan soutient qu’ils correspondaient à des prestations de conseil technique et à des rapports sur les arbitres.

S.L.