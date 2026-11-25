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La sélection marocaine perd deux places au classement mondial de la FIFA dévoilé ce mercredi. Avec 1.791,35 points, les Lions de l’Atlas occupent désormais le septième rang, après avoir atteint la cinquième position.

Ce recul intervient après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant la victoire du Sénégal face au Maroc en finale de la CAN 2025. La prise en compte de ce résultat a entraîné une révision du total de points de la sélection nationale.

Les hommes de Mohamed Ouahbi avaient intégré le Top 5 mondial à la faveur de leurs victoires contre le Niger, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Malgré cette baisse, le Maroc conserve sa première place parmi les sélections africaines et arabes. Sur le continent, les Lions de l’Atlas restent devant le Sénégal, deuxième, et l’Égypte, troisième.

H.M.