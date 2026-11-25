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Le football marocain sera bien représenté dans la dernière ligne droite des CAF Awards 2026. La Confédération africaine de football a dévoilé, ce mercredi, les listes finales des candidats, avec notamment trois Lions de l’Atlas en course pour le trophée de meilleur joueur africain.

Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Ismaël Saibari figurent parmi les cinq finalistes. Ils seront en concurrence avec les Sénégalais Pape Gueye et Sadio Mané, dont les parcours avec leur sélection à la CAN figurent parmi les faits marquants de l’année.

Le Maroc sera également représenté dans la catégorie du meilleur gardien de but. Yassine Bounou est en lice aux côtés du Cap-Verdien Vozinha et du Sénégalais Édouard Mendy.

Pour le prix du meilleur entraîneur, Mohamed Ouahbi figure dans la sélection finale avec le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw et l’entraîneur de la Renaissance de Berkane, Bubista.

Le sélectionneur marocain peut notamment s’appuyer sur le parcours des Lions de l’Atlas au Mondial 2026, conclu par une qualification pour les quarts de finale.

En revanche, Walid Regragui, présent dans la liste initiale des candidats, ne figure pas parmi les trois finalistes. L’ancien sélectionneur national avait dirigé le Maroc lors de la CAN 2025.

Avec des candidats dans ces trois catégories, le Maroc abordera les CAF Awards 2026 avec plusieurs possibilités de distinction, aussi bien sur le terrain que sur le banc.

H.M.