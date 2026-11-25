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La Confédération africaine de football (CAF) a réagi à la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant le Sénégal comme vainqueur de la CAN 2025. Dans un communiqué, l’instance continentale indique prendre acte de cette sentence et la respecter.

La CAF précise qu’elle prendra «toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre», sans détailler à ce stade les dispositions qui seront adoptées.

Rappelons que le TAS a annulé la décision du jury d’appel de la CAF, rendue le 17 mars 2026, qui avait attribué au Maroc une victoire par forfait. Il a rétabli celle du jury disciplinaire, datée du 11 février 2026, confirmant ainsi le résultat de la finale remportée par le Sénégal sur le terrain, 1-0 après prolongation.

Le litige portait sur les conséquences du départ momentané des joueurs sénégalais de la pelouse pour contester un penalty accordé aux Lions de l’Atlas.

De son côté, la Fédération royale marocaine de football a annoncé son intention d’engager toutes les procédures légales disponibles pour contester la décision du TAS. Elle déplore notamment la non-prise en compte de ses demandes relatives à l’intégrité de la procédure arbitrale.

H.M.