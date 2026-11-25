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Sadio Mané a tenu à saluer les joueurs et le peuple marocains après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) confirmant le titre du Sénégal à la CAN 2025. Dans un message publié sur son compte Instagram, l’attaquant sénégalais a associé sa joie à un appel à préserver les liens entre les deux pays.

«J’adresse un message de respect et d’encouragement au peuple marocain et aux joueurs du Maroc. Ils ont réalisé un beau parcours et peuvent en être fiers», a écrit le joueur.

Mané a également souhaité le meilleur aux Lions de l’Atlas pour leurs prochaines échéances, insistant sur la fraternité entre les deux peuples. «Le Sénégal et le Maroc sont deux peuples frères. Que la passion du football continue de nous rapprocher», a-t-il ajouté.

Cette prise de parole intervient après le verdict du TAS, qui a annulé la décision du jury d’appel de la CAF accordant au Maroc une victoire par forfait et confirmé le résultat de la finale, remportée par le Sénégal sur le terrain (1-0 après prolongation).

Dans sa publication, Sadio Mané a aussi remercié les supporters sénégalais, au pays comme dans la diaspora, pour leur soutien tout au long de la compétition et de la procédure. Il a rendu hommage à ses coéquipiers et au staff, saluant les efforts et les sacrifices consentis pour cette deuxième étoile.

H.M.