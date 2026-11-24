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Le verdict est tombé, mais les interrogations demeurent. En confirmant la victoire du Sénégal en finale de la CAN 2025 et en annulant celle accordée au Maroc sur tapis vert, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a retenu un principe central : la décision de l’arbitre de faire reprendre la rencontre relevait de son appréciation sur le terrain. Ce raisonnement laisse toutefois ouverte une question essentielle pour le football : quelles conséquences sportives doit entraîner le départ collectif d’une équipe pour contester une décision arbitrale ?

L’enjeu dépasse les intérêts du Maroc et du Sénégal. Il touche à la capacité des instances à empêcher que l’interruption volontaire d’un match devienne un instrument de pression.

Un précédent qui interroge

Le risque est celui du signal envoyé aux équipes : quitter la pelouse, interrompre une rencontre, puis revenir pourrait-il permettre de préserver le résultat sportif dès lors que l’arbitre autorise la reprise ?

Le TAS n’a pas déclaré le comportement sénégalais exempt de sanctions. Il rappelle que la Fédération sénégalaise, le sélectionneur Pape Thiaw et certains joueurs ont déjà été sanctionnés dans des procédures distinctes. Mais la distinction entre sanctions disciplinaires et conséquences sur le résultat ne dissipe pas toutes les inquiétudes.

Une réponse claire reste nécessaire pour éviter que d’autres sélections ou clubs soient tentés de reproduire ce comportement lors d’une rencontre décisive.

L’autorité de l’arbitre et celle du règlement

Dans son argumentaire, la FRMF défendait l’application des articles 82 et 84 du règlement de la CAN. Le TAS a estimé que ces dispositions concernaient les situations dans lesquelles l’arbitre constate l’arrêt définitif du match et qu’elles ne s’appliquaient donc pas à cette finale, puisque le jeu avait repris.

Cette interprétation donne un poids déterminant au choix de l’arbitre. Elle pose néanmoins une question de fond : la reprise d’une rencontre doit-elle suffire à écarter les conséquences sportives du comportement ayant provoqué son interruption ?

Préserver l’autorité arbitrale est indispensable. Cela doit aussi permettre de garantir que les équipes ne puissent tirer avantage d’une contestation collective menée en dehors du jeu. La difficulté consiste précisément à articuler ces deux exigences, sans affaiblir la portée du règlement.

Une exigence de cohérence pour les instances

La FRMF estime également que la décision s’écarte de l’orientation récemment portée par la FIFA et l’IFAB concernant les joueurs quittant le terrain sans autorisation.

Des dispositions postérieures à la finale ne sauraient, à elles seules, déterminer rétroactivement son issue. La question de la cohérence demeure toutefois : comment renforcer la discipline et décourager les abandons collectifs si leurs conséquences sportives restent difficiles à identifier ?

Il appartient désormais aux instances concernées de préciser les règles applicables, les responsabilités de chacun et les sanctions encourues. Joueurs, entraîneurs et arbitres doivent connaître à l’avance les conséquences d’un tel départ.

L’échange téléphonique au cœur de la contestation marocaine

Aux interrogations sportives s’ajoute une contestation portant sur la procédure. La FRMF affirme qu’une communication a eu lieu entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, 48 heures avant le prononcé du verdict. L’existence de cet échange est contestée par la partie sénégalaise.

Selon les éléments avancés par la partie marocaine, une demande de suspension du prononcé avait été formulée afin d’obtenir des éclaircissements, puis rejetée par la formation arbitrale.

Ces affirmations ne permettent pas, à elles seules, de conclure à une atteinte à l’impartialité. Elles appellent néanmoins des réponses précises sur la réalité de l’échange, sa nature et les vérifications effectuées.

Un arbitre désigné par une partie demeure un arbitre indépendant, et non son représentant. La confiance dans la justice sportive exige que toute interrogation sérieuse sur le déroulement d’une procédure reçoive une réponse suffisamment claire.

La FRMF a annoncé, par ailleurs, son intention d’engager les procédures légales disponibles pour contester la décision. Au-delà de cette démarche, les instances du football doivent répondre à une exigence collective : garantir que les rencontres restent gouvernées par des règles prévisibles, appliquées de manière cohérente, et que quitter le terrain ne devienne jamais un moyen de peser sur leur application.

H.M.