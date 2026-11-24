A la Une

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) compte contester la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), rendue ce mardi 24 novembre à Lausanne, en faveur du Sénégal dans le litige relatif à la finale de la CAN 2025.

Dans un communiqué, la Fédération exprime son «étonnement» et sa «protestation» face à la non-prise en compte de sa demande concernant des faits susceptibles, selon elle, de porter atteinte à l’intégrité et à la crédibilité de la procédure arbitrale.

La FRMF évoque notamment une communication entre l’arbitre allemand Ulrich Haas et le président de la Fédération sénégalaise de football, survenue 48 heures avant le prononcé de la décision. Elle affirme que l’existence de cet échange a été confirmée et déplore que les conséquences juridiques qu’elle réclamait n’aient pas été tirées.

La Fédération conteste également le raisonnement retenu sur le départ des joueurs sénégalais de la pelouse. Selon elle, la décision ne tient pas compte de l’orientation récemment consacrée par l’International Football Association Board (IFAB) et la FIFA concernant les joueurs quittant le terrain sans l’autorisation de l’arbitre, ainsi que les responsabilités et sanctions disciplinaires qui en découlent.

Sur cette base, la FRMF annonce sa détermination à engager «toutes les procédures légales disponibles» pour contester la décision du TAS, sans préciser à ce stade les démarches qui seront entreprises.

Pour rappel, le tribunal a annulé la décision du jury d’appel de la CAF, qui avait accordé au Maroc une victoire par forfait, et confirmé le résultat acquis sur le terrain en finale : 1-0 pour le Sénégal après prolongation.

H.M.