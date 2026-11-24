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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a dévoilé les raisons de sa décision de confirmer la victoire du Sénégal face au Maroc en finale de la CAN 2025 (1-0). En admettant l’appel de la Fédération sénégalaise de football, l’instance a annulé la décision du jury d’appel de la CAF, qui avait déclaré les Lions de l’Atlas vainqueurs par forfait, et rétabli celle du jury disciplinaire.

Au cœur du raisonnement du TAS figure la décision de l’arbitre de faire reprendre la rencontre après le départ momentané des joueurs sénégalais. Selon le communiqué de l’instance, la formation arbitrale considère que le choix de reprendre le match ou de l’arrêter définitivement « relevait de sa seule appréciation ».

En ordonnant la reprise, l’arbitre avait estimé que les conditions étaient réunies : les deux sélections étaient revenues sur la pelouse et avaient manifesté leur volonté de poursuivre la rencontre.

Pourquoi les arguments marocains n’ont pas été retenus

La Fédération royale marocaine de football soutenait que les conséquences disciplinaires du comportement sénégalais ne relevaient pas de la doctrine du « field of play », qui protège certaines décisions prises sur le terrain contre une révision ultérieure.

La FRMF invoquait les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, estimant que le départ des joueurs sénégalais aurait dû entraîner l’arrêt définitif du match. Elle considérait également que l’arbitre avait commis une erreur de droit et pris une décision entachée d’arbitraire.

Le TAS a retenu une autre interprétation. Selon la formation arbitrale, ces dispositions servent à déterminer l’issue d’une rencontre lorsque le comportement d’une équipe conduit l’arbitre à constater son arrêt définitif. Le match ayant repris, elles « ne sont pas applicables dans cette affaire ».

L’instance en conclut que la décision de reprendre le jeu relève bien de la doctrine du « field of play » et que l’arbitre « n’a commis aucune erreur de droit ».

Une décision rendue à l’unanimité

Le TAS reconnaît que l’arbitre a dû se prononcer dans un « climat d’extrême tension ». Il estime toutefois que ce contexte ne suffit pas à qualifier sa décision d’arbitraire, son jugement ne paraissant pas avoir été affecté par des éléments extérieurs au jeu.

Sur le plan disciplinaire, la formation rappelle que la Fédération sénégalaise, le sélectionneur Pape Thiaw et certains joueurs avaient déjà fait l’objet de sanctions de la CAF dans des procédures distinctes.

Rendue à l’unanimité, la décision confirme donc le résultat sportif de la finale et le titre du Sénégal.

N.M.