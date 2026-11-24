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Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a tranché, ce mardi, le litige relatif à la finale de la CAN 2025 en faveur du Sénégal. Cette décision annule celle du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait accordé la victoire au Maroc sur tapis vert.

Le Sénégal retrouve ainsi le titre continental, remporté sur le terrain face aux Lions de l’Atlas (1-0 après prolongation), au terme d’une finale marquée par de vives tensions.

Le 17 mars dernier, le jury d’appel de la CAF avait déclaré le Maroc vainqueur sur le score de 3-0, sanctionnant le comportement des joueurs sénégalais à la fin du temps réglementaire. Ces derniers avaient quitté la pelouse pour protester contre un penalty accordé à la sélection marocaine, provoquant une longue interruption avant la reprise du match.

Cet épisode constituait le point central du différend. La partie marocaine défendait l’application des sanctions réglementaires liées au départ des joueurs sénégalais, estimant que la reprise de la rencontre ne pouvait effacer les faits.

Saisi du recours sénégalais, le TAS a finalement renversé la décision de l’instance d’appel de la CAF.

H.M.