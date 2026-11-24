La sélection marocaine olympique pourrait bénéficier du renfort de plusieurs joueurs de l’équipe nationale A pour sa confrontation face au Sénégal, prévue entre février et mars 2027.

Selon les informations recueillies par Le Site info, Mohamed Ouahbi s’est montré ouvert à la proposition de Jamal Aït Ben Idir, entraîneur des Olympiques, de faire appel à certains éléments de son groupe.

Yassine Gessime, Ayyoub Bouaddi, Samir El Mourabet, Yassir Zabiri et Ayoub Oufkir figurent parmi les joueurs susceptibles de rejoindre la sélection olympique. D’autres noms pourraient également être envisagés, en fonction des échanges entre les deux staffs.

La liste des renforts n’est toutefois pas encore arrêtée. Les concertations entre Ouahbi et Aït Ben Idir doivent permettre de déterminer les joueurs qui seront mis à la disposition du groupe olympique.

Du côté sénégalais, une démarche similaire serait à l’étude. Selon des médias locaux, les Olympiques sénégalais pourraient eux aussi s’appuyer sur des joueurs de la sélection A pour cette confrontation.

H.M.