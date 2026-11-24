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Al Ahly a annoncé le limogeage de Houcine Ammouta après la défaite face à Pyramids (2-0), lundi soir, lors de la neuvième journée du championnat égyptien. Le technicien marocain pourrait toutefois rapidement retrouver un banc.

Selon les informations exclusives recueillies par Le Site info Sport, Ammouta figure parmi les candidats à la succession du sélectionneur du Qatar, au même titre que Walid Regragui. La Fédération qatarie devrait prochainement arrêter son choix.

Le Qatar ne serait pas la seule sélection intéressée. Deux autres équipes nationales arabes envisageraient également de faire appel à l’ancien entraîneur d’Al Ahly, selon les mêmes sources.

Des clubs qataris et saoudiens prépareraient, de leur côté, des offres officielles pour tenter de convaincre le technicien marocain. Une piste au Maroc existe également : Ammouta figure sur la liste des candidats d’un club de premier plan qu’il a déjà dirigé par le passé. L’identité de cette formation n’a toutefois pas été précisée.

Ces différentes possibilités interviennent au lendemain de son départ d’Al Ahly. Battu pour la première fois en championnat cette saison, le club cairote reste troisième avec 20 points, tandis que Pyramids occupe la tête du classement avec 27 unités.

A.M.