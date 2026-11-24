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À quelques heures de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant le litige autour de la finale de la CAN 2025, la Fédération royale marocaine de football a soulevé un nouvel élément dans la procédure.

Selon RMC Sport, le conseil juridique de la FRMF a adressé un courrier à l’instance pour lui signaler un échange téléphonique entre l’un des arbitres chargés du dossier et le président de la Fédération sénégalaise de football. Cette conversation aurait eu lieu dimanche entre un juriste allemand, membre du collège de trois arbitres désignés pour examiner l’affaire, et Abdoulaye Fall, à la tête de l’instance sénégalaise.

D’après les informations rapportées par le média français, la partie marocaine demande des éclaircissements sur cet échange et se réserve la possibilité d’exercer des recours. Ce signalement intervient à un moment décisif du contentieux, alors que le TAS doit rendre sa décision ce mardi après-midi.

Pour rappel, la finale entre le Maroc et le Sénégal avait été marquée par le départ des joueurs sénégalais de la pelouse après un penalty accordé aux Lions de l’Atlas.

H.M.