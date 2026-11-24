Ligue des champions: le programme de la 5ème journée
Programme des matches de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de football qui sera disputée mardi et mercredi:
Mardi:
Galatasaray (TUR) – Aston Villa (ENG)
Slovan Bratislava (SVK) – Betis Séville (ESP)
RB Leipzig (GER) – Lens (FRA)
Feyenoord Rotterdam (NED) – Porto (POR)
Côme (ITA) – AEK Athènes (GRE)
Real Madrid (ESP) – PSV Eindhoven (NED)
Manchester City (ENG) – Naples (ITA)
Arsenal (ENG) – Borussia Dortmund (GER)
Mercredi:
Sabah (AZE) – FC Barcelone (ESP)
Slavia Prague (CZE) – Villarreal (ESP)
Lille (FRA) – Bayern Munich (GER)
Inter Milan (ITA) – Stuttgart (GER)
Club Bruges (BEL) – Liverpool (ENG)
Atlético Madrid (ESP) – Viking Stavanger (NOR)
Paris SG (FRA) – AS Rome (ITA)
Sporting Portugal (POR) – Manchester United (ENG)
Shakhtar Donetsk (UKR) – Fenerbahçe (TUR).
S.L.