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Le Maroc devrait être officiellement consacré champion de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) ce mardi 24 novembre.

Selon le quotidien sportif espagnol Marca, le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’apprête à rejeter le recours de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et à confirmer la décision de la Confédération africaine de football (CAF) en faveur des Lions de l’Atlas.

Cette décision, attendue officiellement dans l’après-midi du mardi, mettrait un terme à plusieurs mois de litige autour de la finale de la CAN 2025, disputée le 18 janvier à Rabat. Le Sénégal avait remporté la rencontre sur le terrain sur le score de 1-0, grâce à un but de Pape Gueye inscrit en prolongation.

Toutefois, le déroulement de cette finale avait été marqué par une vive polémique après un penalty accordé au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire. En protestation contre la décision arbitrale, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté temporairement la pelouse, avant de revenir pour reprendre la rencontre.

Le 17 mars dernier, la commission d’appel de la CAF avait décidé de déclarer le Sénégal forfait, en application des articles 82 et 84 du règlement de la compétition, et d’homologuer une victoire du Maroc sur le score de 3-0. La Fédération sénégalaise avait alors saisi le TAS pour contester cette décision et réclamer la restitution du titre continental.

Selon Marca, le tribunal devrait finalement confirmer la décision de la CAF, ce qui permettrait au Maroc d’être champion d’Afrique 2025.