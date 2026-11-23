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Avec 11 buts en 13 rencontres sous les couleurs du Racing Santander, Yassir Zabiri attire les regards en Espagne. L’attaquant marocain, troisième au classement des buteurs de Liga, susciterait notamment l’intérêt du FC Barcelone.

Selon l’émission espagnole « El Chiringuito », le club catalan suit de près les performances du Lion de l’Atlas et étudie la possibilité de le recruter. Une opération dont le montant pourrait atteindre 20 millions d’euros, d’après la même source.

Du côté du joueur, la perspective d’un transfert au Barça serait accueillie favorablement. Le programme assure que Zabiri est un fan du club et nourrit depuis longtemps l’ambition d’en porter le maillot.

Cet intérêt intervient alors que l’international marocain enchaîne les prestations remarquées avec Santander. Son efficacité devant le but en fait l’un des attaquants les plus en vue de ce début de saison en Liga.

Pour l’heure, aucune offre ni négociation n’est évoquée. Mais ses performances pourraient lui ouvrir de nouvelles perspectives lors des prochaines périodes de transferts.

H.M.