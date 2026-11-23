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Brahim Diaz pourrait retrouver une place dans le onze du Real Madrid à l’occasion du prochain rendez-vous de Ligue des champions face au PSV Eindhoven. Selon le quotidien espagnol AS, l’international marocain figure parmi les principaux candidats à une titularisation.

José Mourinho envisagerait de faire tourner son effectif pour gérer l’enchaînement des rencontres. Jude Bellingham et Arda Güler pourraient ainsi être ménagés, ouvrant la porte à des joueurs moins utilisés depuis le début de la saison.

Cette rotation représenterait une opportunité importante pour Diaz. Le Marocain peine à obtenir du temps de jeu et apparaît rarement dans la composition de départ. Même en cours de rencontre, il ne figure pas toujours parmi les premières options du technicien portugais.

Une titularisation face au PSV lui permettrait donc de retrouver du rythme et de défendre sa place dans la rotation offensive madrilène. Le choix définitif reste toutefois entre les mains de Mourinho, qui devra arbitrer entre la gestion des efforts et les exigences de la compétition européenne.

H.M.