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La décision concernant le litige relatif à la finale de la CAN 2025 sera rendue mardi 24 novembre dans l’après-midi, a annoncé le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans un communiqué.

D’après le document, les parties ont été informées ce lundi du calendrier de l’annonce.

Aucune indication n’est donnée sur le contenu de la décision. Le communiqué précise que seules les informations diffusées par les canaux du TAS font foi et que toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur son site officiel.

Le tribunal indique également suspendre ses échanges avec les médias sur cette décision jusqu’à son annonce officielle.

Pour rappel, la finale avait été marquée par le départ des joueurs sénégalais de la pelouse après un penalty accordé au Maroc, entraînant une interruption de plus de quinze minutes.

La position marocaine repose sur une exigence fondamentale : le respect du règlement doit s’imposer à toutes les équipes, y compris en finale. Quitter le terrain pour contester une décision arbitrale ne saurait être considéré comme un simple incident sans conséquence. Selon l’argumentaire défendu par le Maroc, la reprise du match ne peut effacer les faits ni dispenser leur auteur des sanctions prévues. L’enjeu dépasse ainsi le résultat sportif : il concerne l’autorité de l’arbitre et l’équité de la compétition.

N.M.