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Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris Saint-Germain a annoncé, dimanche, que son attaquant Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, à la suite de sa blessure samedi lors du match face à l’OGC Nice, comptant pour la 11è journée de Ligue 1.

Dans un communiqué, le club parisien a précisé que l’international français subirait une intervention chirurgicale avant la fin du mois en cours, sans toutefois avancer de durée sur son indisponibilité.

Âgé de 21 ans, Doué avait quitté la pelouse sur une civière à la 38e minute de jeu, après s’être blessé lors d’un mouvement avec le ballon sans contact avec un adversaire, peu après avoir inscrit le deuxième but de son équipe.

Le Paris Saint-Germain s’est imposé face à Nice sur le score de 3 buts à 2, confortant sa position en tête du championnat de France avec un total de 26 points.

La blessure de Désiré Doué, qui devrait l’éloigner des terrains pour une longue période, vient s’ajouter à celle de l’international géorgien Khvicha Kvaratskhelia, également absent pour plusieurs mois, victime d’une grave blessure au genou contractée lors du match face au FC Barcelone en Ligue des champions.

Le Paris Saint-Germain, double champion d’Europe en titre, doit accueillir, mercredi prochain au Parc des Princes, l’AS Rome dans le cadre de la 5è journée de la Ligue des champions.