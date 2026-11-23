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Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Yassir Zabiri a mené le Racing Santander à la victoire face à la Real Sociedad (3-2), lors d’une rencontre disputée dimanche dans le cadre de la 13e journée du championnat d’Espagne de football (Liga).

Dès les premières minutes de jeu, Yassir Zabiri s’est illustré en inscrivant deux buts en l’espace de deux minutes, totalisant ainsi 11 réalisations en treize matchs de championnat cette saison. Grâce à cette victoire, son équipe occupe une position confortable au classement, plus proche des places européennes que de la zone de relégation.

L’attaquant des Lions de l’Atlas a ouvert le score à la 6e minute en profitant d’une percée d’Iker Luque sur le flanc droit, jusqu’à la ligne de but, pour reprendre son centre et envoyer le ballon au fond des filets. À peine le jeu repris, Zabiri a exploité une grossière erreur de Remiro pour lui subtiliser le ballon à l’entrée de la surface de réparation et inscrire le deuxième but des siens.

Malgré la réaction de la Real Sociedad, parvenue à égaliser, un penalty provoqué par Zabiri et transformé par Canales en seconde période, a offert la victoire au Racing Santander, qui confirme ainsi sa solidité à domicile.

S.L.