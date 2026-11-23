Lionnes de l’Atlas: les joueuses retenues pour affronter le Venezuela et la France
L’équipe nationale féminine A de football effectuera un stage de préparation du 24 novembre au 6 décembre au Complexe Mohammed VI de football, en prévision de ses deux prochaines rencontres amicales face au Venezuela et à la France.
Le sélectionneur national, Eric Blahic, a convoqué 28 joueuses pour ce rassemblement, qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des prochaines échéances de la sélection marocaine, indique, dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).
Les Lionnes de l’Atlas affronteront d’abord le Venezuela, le 1er décembre, au stade Walter Luzi, dans le département de l’Oise, en France. Cette rencontre débutera à 18h30.
La deuxième confrontation mettra aux prises la sélection marocaine et son homologue française, au stade Auguste-Bonal, près de Sochaux, le 6 décembre, à partir de 20h10.
Voici la liste des joueuses convoquées :
1. Khadija Er-Rmichi
2. Zineb El Arari
3. Fatima Ezzahra El Jabraoui
4. Hasna Ouahbi
5. Hanane Aït El Haj
6. Jade Nassi
7. Meryem Atiq
8. Ikram Neddar
9. Fatima El Ghazouani
10. Nouhaila Benzina
11. Zineb Redouani
12. Rania Boutiebi
13. Sabah Seghir
14. Hiba Yousfi
15. Yasmin Mrabet
16. Assala Gharrou
17. Elodie Nakkach
18. Najat Badri
19. Ghizlane Chebbak
20. Kawtar Azraf
21. Imane Touriss
22. Salma Temmar
23. Sakina Ouzraoui
24. Imane Saoud
25. Rosella Ayane
26. Yasmin Zouhir
27. Mayssa Baha
28. Lina Mokhtari.