Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine A de football effectuera un stage de préparation du 24 novembre au 6 décembre au Complexe Mohammed VI de football, en prévision de ses deux prochaines rencontres amicales face au Venezuela et à la France.

Le sélectionneur national, Eric Blahic, a convoqué 28 joueuses pour ce rassemblement, qui s’inscrit dans le cadre de la préparation des prochaines échéances de la sélection marocaine, indique, dimanche, la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Les Lionnes de l’Atlas affronteront d’abord le Venezuela, le 1er décembre, au stade Walter Luzi, dans le département de l’Oise, en France. Cette rencontre débutera à 18h30.

La deuxième confrontation mettra aux prises la sélection marocaine et son homologue française, au stade Auguste-Bonal, près de Sochaux, le 6 décembre, à partir de 20h10.

Voici la liste des joueuses convoquées :

1. Khadija Er-Rmichi

2. Zineb El Arari

3. Fatima Ezzahra El Jabraoui

4. Hasna Ouahbi

5. Hanane Aït El Haj

6. Jade Nassi

7. Meryem Atiq

8. Ikram Neddar

9. Fatima El Ghazouani

10. Nouhaila Benzina

11. Zineb Redouani

12. Rania Boutiebi

13. Sabah Seghir

14. Hiba Yousfi

15. Yasmin Mrabet

16. Assala Gharrou

17. Elodie Nakkach

18. Najat Badri

19. Ghizlane Chebbak

20. Kawtar Azraf

21. Imane Touriss

22. Salma Temmar

23. Sakina Ouzraoui

24. Imane Saoud

25. Rosella Ayane

26. Yasmin Zouhir

27. Mayssa Baha

28. Lina Mokhtari.