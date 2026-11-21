La légende du tennis Rafael Nadal a intégré le conseil d’administration du Real Madrid, dont il est fan depuis l’enfance, après un vote samedi de l’assemblée générale extraordinaire qui l’a approuvé à 99,5% des voix.

« C’est une grande responsabilité, a réagi le champion aux 22 titres du Grand Chelem. Je vais travailler pour que les choses continuent d’être comme elles sont : un club qui a du succès et qui le restera dans les années à venir. »

Le Majorquin de 40 ans soutient le Real depuis toujours, bien que son oncle Miguel Angel Nadal ait joué pour le FC Barcelone, le rival, dans les années 1990.

Proche du président Florentino Pérez, il était membre d’honneur du club madrilène depuis 2011. Il a déclaré en 2023 qu’il aimerait un jour diriger le Real, tout en admettant qu’il ne se sentait pas encore « qualifié » pour le poste.

Nadal a récolté 1.704 votes pour (4 contre, 5 abstentions) à l’occasion de cette assemblée générale extraordinaire dont sa nomination était le seul point à l’ordre du jour.

S.L.