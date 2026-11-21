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Édouard Mendy est revenu sur le penalty manqué par Brahim Diaz lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal. Interrogé par Canal+ Afrique, le gardien sénégalais a expliqué avoir cherché à déstabiliser le Marocain avant sa tentative, dans une séquence marquée par une longue interruption.

Alors que les Lions de l’Atlas avaient obtenu un penalty dans le temps additionnel, les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse pour contester la décision arbitrale. Plus de quinze minutes s’étaient écoulées avant que Diaz puisse finalement se présenter face au portier.

Mendy explique avoir voulu exploiter cette attente pour installer le doute chez le tireur. Sa stratégie reposait notamment sur sa présence physique : en se rapprochant de Diaz et en occupant davantage l’espace, il souhaitait donner l’impression que le but était plus difficile à atteindre.

Le gardien a également reconnu avoir accompagné cette attitude de provocations verbales. Une manière d’accentuer la pression sur le Marocain, qui avait alors la possibilité d’offrir la victoire à son équipe.

Diaz avait finalement tenté une panenka, captée par Mendy. Le portier estime que son travail de déstabilisation a pu contribuer à cette issue, sans que ses déclarations permettent d’expliquer à elles seules le choix du joueur.

Rappelons que la décision du TAS dans le litige opposant le Maroc au Sénégal est attendue à la fin du mois de novembre 2026.

H.M.