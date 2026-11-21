Par LeSiteinfo avec MAP

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé la création de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine U-17, et l’ouverture du processus de candidature pour l’organisation de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2028.

Les deux décisions ont été approuvées par le Comité Exécutif de la CAF, lors de l’assemblée générale de l’instance dirigeante, ouverte samedi à Abuja (Nigeria).

Pour la CAF, la création de la nouvelle compétition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine U-17 marque une étape importante dans le développement du football féminin sur le Continent. Elle offrira davantage d’opportunités aux jeunes footballeuses africaines de se mesurer au niveau international, d’acquérir une expérience précieuse et de développer leur potentiel, indique la CAF dans un communiqué.

Cette décision témoigne de l’engagement de l’instance footballistique continentale à renforcer le football féminin, notamment dans les catégories de jeunes, et à mettre en place un parcours de formation et de progression plus structuré pour la prochaine génération de talents africains.

Le Comité Exécutif a également approuvé l’ouverture du processus de candidature à destination des Associations Membres souhaitant accueillir la première édition de cette compétition.

De même, le Comité Exécutif a approuvé l’ouverture du processus de candidature pour l’organisation de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2028.

Les Associations Membres de la CAF intéressées disposeront d’un délai de trois semaines pour soumettre leur dossier de candidature au Secrétariat de la CAF. La compétition se déroulera en mars et avril 2028, tandis que les éliminatoires devraient débuter en avril 2027.

Cette décision s’inscrit dans la volonté de la CAF de poursuivre le développement du football féminin et de renforcer ses compétitions à travers le Continent.

par ailleurs, le Comité Exécutif a examiné les initiatives en cours visant à améliorer la qualité, la cohérence et le professionnalisme de l’arbitrage dans le football africain.

Le Président de la CAF, Patrice Motsepe, a souligné l’importance d’accélérer les investissements dans la formation, le développement et l’évaluation des performances des arbitres à tous les niveaux.

Par la même occasion, le Président de la Commission des Arbitres de la CAF, Olivier Safari Kabene, a présenté plusieurs initiatives.

Il s’agit du projet CAF des arbitres d’élite : Le premier stage de formation est prévu au cours de la dernière semaine de novembre courant, de la nouvelle génération d’arbitres destinée à former et à accompagner la prochaine génération d’arbitres africains, dont le lancement est prévu prochainement.

Olivier Safari a également présenté le Manuel des arbitres de la CAF, tout en insistant à cet égard sur la poursuite de l’élaboration de directives et de normes visant à garantir un arbitrage cohérent et de haut niveau dans l’ensemble des compétitions de la CAF.

À travers ces initiatives, la CAF réaffirme sa volonté d’investir dans les arbitres africains, de renforcer la qualité de l’arbitrage et de rehausser les standards de ses compétitions sur l’ensemble du Continent, conclut le communiqué.

S.L.