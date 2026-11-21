A la Une

Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Brahim Diaz a prolongé son contrat avec le Real Madrid pour cinq années supplémentaires. Ainsi, l’aventure de Diaz avec le club madrilène se poursuivra jusqu’en 2031, malgré son faible temps de jeu au sein de l’équipe espagnole.

Dans le même contexte, l’émission espagnole « El Chiringuito » a révélé que le nouveau contrat de Diaz comportait une clause libératoire particulièrement élevée. Celle-ci s’élèverait à un milliard d’euros, illustrant à la fois la place accordée à Diaz par le Real Madrid et la volonté des dirigeants madrilènes de sécuriser leurs joueurs avec des contrats assortis de conditions financières difficilement accessibles aux autres clubs.