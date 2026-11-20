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Par LeSiteinfo avec MAP

Une série de réunions ont été tenues à Abuja (Nigeria) par le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Montsepe, avec les six Unions zonales de ladite Confédération, ainsi qu’avec les présidents des 54 associations membres.

Ces réunions interviennent en prélude à la 48è Assemblée Générale Ordinaire (AGO) de la CAF, prévue samedi dans la capitale nigériane, indique un communiqué de l’Instance footballistique continentale.

Les discussions ont principalement porté sur le renforcement de la viabilité financière des associations membres et des Unions Zonales, tout en veillant à ce que l’augmentation des ressources mises à leur disposition contribue concrètement à la croissance et au développement du football sur l’ensemble du continent, précise la CAF sur son site.

Et de rappeler que sous la direction de Patrice Motsepe et du Comité exécutif de la CAF, la Confédération a considérablement augmenté le soutien financier annuel accordé aux associations membres et aux unions zonales.

La CAF a récemment annoncé une nouvelle hausse de 33% des subventions annuelles accordées à ses 54 associations membres, portant leur plafond de 525.000 dollars à 700.000 dollars par association. Cette augmentation représente une progression de 250% par rapport aux 200.000 dollars alloués annuellement à chaque association membre en 2021.

Les subventions annuelles destinées à chacune des six unions zonales ont également été augmentées de 20%, passant de 750.000 dollars à 900.000 dollars.

A cette occasion, le président de la CAF a rappelé que sa priorité absolue en tant que président de ladite Confédération est de veiller à ce que le football se développe dans chacune des 54 Associations Membres, gagne en compétitivité à l’échelle mondiale et atteigne une autonomie financière durable.

Il a également souligné l’importance d’être à l’écoute des préoccupations, des difficultés et des propositions des associations membres et des unions zonales, tout en recueillant leurs recommandations afin de permettre à la CAF d’améliorer continuellement son accompagnement du développement du football sur le continent.

Plusieurs présidents d’Associations membres ont à leur tour, exprimé leur gratitude au président de la CAF pour la contribution de 10 millions de dollars apportée par la Fondation Motsepe au Championnat africain de Football Scolaire de la CAF.

Cette contribution a permis de soutenir le développement de cette compétition phare du football scolaire africain, notamment à travers les récompenses financières et la mise en place de projets d’héritage durable (legacy projects), qui permettent notamment de doter des établissements scolaires à travers le continent d’infrastructures éducatives et sportives, explique la même source.

Et d’ajouter que le Championnat Africain de Football Scolaire de la CAF constitue désormais un pilier de l’engagement de la Confédération en faveur de la jeunesse, notant qu’il contribue à investir dans les jeunes filles et garçons, à identifier et à développer les talents de demain, tout en offrant de nouvelles perspectives à la prochaine génération de footballeurs africains.

S.L.